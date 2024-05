Stiri pe aceeasi tema

- Clujul e județul din țara cu cele mai multe organizații non-guvernamentale (ONG-uri) raportat la populație, dupa Harghita, arata un raport al Fundației pentru Dezvoltarea Societații Civile, anunța Actual de Cluj. Conform raportului care citeaza date din Registrul Național ONG, in ianuarie 2024 in țara…

- PNL a facut și greșeli in cei 4 ani de guvernare, recunoaște președintele partidului, Nicolae Ciuca. El adauga insa ca partidul este singurul care a reusit sa depaseasca un ciclu de patru ani continuu la guvernare, potrivit News.ro.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate are fonduri doar pentru primele noua luni ale anului, nefiind acoperit ultimul trimestru, a transmis, luni, presedintele CNAS, Valeria Herdea, informeaza Agerpres."Avem bani pe noua luni. Ultimul trimestru nu avem bani. Ori facem un efort toti sa incercam sa reducem…

- Dupa ce Romania va intra in Schengen, o treime sau chiar jumatate din forta de munca asiatica prezenta in Romania ar putea pleca in Occident, unde salariile sunt mult mai mari, a declarat la ZF Life Paula Rusu, managing partner la Today Workforce, potrivit Mediafax.”Schengenul va fi un moment interesant.…

- Cele mai noi date de la Institutul Național de Statistica arata ca, la finalul anului trecut, rata somajului in randul tinerilor era uriașa, de 21,1%. La finalul anului trecut, peste 440 mii romani nu aveau un loc de munca.Rata șomajului este mai mare in județele din sudul țarii, unde o treime din populație…

- Tinu Vidaicu, soțul Roxanei Ionescu, a fost DJ la petrecerea cu vedete de la Padina, unde un barbat a fost injunghiat mortal.„Din cate am auzit, nu l-am vazut eu, Alex Velea a plecat la petrecerea de langa. Tot așa am auzit, cu jumatate de ora inainte sa se intample toata treaba asta, plecase și…

- Sandra Alexiu, Președintele Asociației Medicilor de Familie din București, trage un semnal de alarma cu privire la faptul ca medicii ajung la disperare din cauza softului de la Casa de Asigurari de Sanatate. ”Vedeți cat e ceasul? Uitați-va bine. Unii dintre voi dorm. Alții chefuiesc. Jumatate dintre…

- Calatoriile cu autobuzul in municipiul Constanta au devenit un real pericol pentru pasagerii tineri si mai in varsta care respecta normele sociale in ceea ce priveste transportul in comun. Din nefericire, sunt destul de frecvente cazurile in care mai ales persoanele in varsta sunt deposedate de bunurile…