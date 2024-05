Spitalul Municipal din Timișoara se afla in centrul unor controverse, survenite in urma declarațiilor facute in urma cu o zi de medicul Olimpia Oprea, fost director al unitații medicale in perioada 2016 – 2020, care a spus ca le-a facilitat accesul la diverse investigații membrilor familiei Carpaci. Aceasta declarație l-a determinat pe primarul Dominic Fritz […] The post RMM-uri facute cadou unui clan de interlopi? Corpul de Control, in inspecție la un spital din Timișoara appeared first on Puterea.ro .