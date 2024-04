Stiri pe aceeasi tema

- Raspunzand unui atac lansat de Sorin Grindeanu, Dominic Fritz i-a recomandat ministrului Trabporturilor sa nu se mai uite asa mult la televizor, la Bucuresti, ci sa vina in Timisoara ca sa vorbeasca cu oamenii. Grindeanu afirmase, printre altele, ca Fritz este un primar rupt de realitate care vinde…

- Instanța l-a condamnat pe primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, la un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce l-a gasit vinovat pentru delapidare. Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica (PSD), a fost condamnat la un an și 9 luni de inchisoare cu suspendare pentru delapidare! Chiar…

- Cinci orașe din Romania au fost incluse intre cele mai sigure orașe europene pentru a trai sau pentru a calatori. Clujul este cel mai sigur oraș din Romania, și se afla pe locul noua in Europa, potrivit Numbeo.com. Poziția in clasament a fost coborata de un nivel moderat de corupție și o ușoara creștere…

- Astazi, este o zi decisiva in coaliție, care se intalnește pentru a definitiva candidaturile sustinute de ambele partide, la sectoarele Capitalei. De asemenea, tot astazi, in coaliție se va lua o decizie daca se va merge cu candidati comuni, precum și cine se va afla pe lista comuna la alegerile locale,…

- Cu toate ca a aparut recent in atenția publicului, devenind celebru aproape peste noapte, este astazi unul dintre cei mai puternici oameni din țara. Mulți il vad ca fiind cel care il poate inlocui la Palatul Cotroceni pe Klaus Iohannis, insa sunt puțini cei care reușesc sa il recunoasca in aceasta fotografie.…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a declansat ancheta in cazul Teodorei Lazin, functionar public in cadrul Primariei Timisoara, mai intai la DFMT, vicepreședinte USR Tineret Timiș si totodata iubita lui Dan Reșitnec, șeful de cabinet al primarului Dominic Fritz, a anuntat renasterea.ro. Teodora…

- Tribunalul Arad a pronunțat luni sentința in cazul fostei angajate a Primariei Arad, Teodora Ciunta, condamnata la 2 ani de inchisoare pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența. Procesul a luat sfarșit la un an de la momentul in care Ciunta a fost prinsa in flagrant primind 5.000 de euro,…

- Chirurgul Marian Gașpar a fost trimis in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, pentru luare de mita de la pacienți. Medicul, fost șef al secției de chirurgie cardiovasculara din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare din Timișoara , este sub control judiciar pe…