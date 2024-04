Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Bacau, Valentin Ivancea, lider al filialei municipale al PSD Bacau, si-a depus, miercuri, candidatura din partea Aliantei PSD PNL pentru functia de primar al municipiului Bacau.

- Nebunie la Timișoara, unde, aflat in campanie, primarul Dominic Fritz s-a filmat in timp ce se demolau amenajarile de pe o strada care leaga Parcul Copiilor de strada C.D Loga, acolo unde are sediu primaria și unde locuiesc romii de matase ai Timișoarei, cunoscutele clanuri Carpaci și Stancu.

- Nicolae Robu, din nou candidat pentru funcția de primar al Timișoarei dupa o pauza de patru ani, a vorbit la PRESSALERT LIVE despre proiectele pe care le considera eșuate ale administrației Fritz, printre care a enumerat proiectul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii, Turnul de Apa din Iosefin…

- Problema viitorului primar al Timisoarei pare sa fie transata, chit ca nici n-a inceput oficial campania electorala. Desi aproape toata lumea sta cu ochii pe actualul si fostul primar, Dominic Fritz si, respectiv Nicolae Robu, surpriza vine din partea candidatului independent Marian Constantin Vasile.…

- Primarul in exercitiu al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, si-a lansat candidatura pentru un nou mandat, marti seara, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, potrivit agerpres.ro. Presedintele USR Timis este sustinut in aceasta cursa de Alianta Dreapta Unita, din care mai fac parte PMP si…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit luni seara și despre Timișoara, orașul unde s-a lansat in politica. Acesta considera ca Dominic Fritz nu este un oraș potrivit pentru orașul de pe Bega. „Lumea in acest moment, și asta v-o spun ca timișean, iși dorește proiecte concrete, iși dorește…

- Catalin Drula a declarat la Digi24 ca Elena Lasconi nu este un candidat luat in calcul pentru alegerile prezidențiale. Potivit liderului USR, Lasconi i-a spus "ca vrea inca un mandat la Campulung, daca nu doua", pentru ca "este pasionata de munca ei acolo". Intrebat daca sondajele comandate de USR vizeaza…

- Primarul Timisoarei, Dominic Fritz, a anuntat joi, in emisiunea Jurnalul de Seara, la Digi24, ca va candida pentru un nou mandat de primar al orasului, intrucat „a prins microbul Timisoarei” si, alaturi de echipa sa, doreste sa continue parcursul european si modern al municipiului.