Stiri pe aceeasi tema

- “Vreau sa va multumesc tuturor celor prezenti astazi aici, intr-un numar atat de mare, la inaugurarea noului terminal al Aeroportului International Timisoara. Suntem aici pentru a ne bucura impreuna pentru Timisoara, dar mai ales a ne bucura pentru Romania. Doua zile ne mai despart de binemeritatea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca undeva pana in 15 aprilie vor fi dati in circulatie aproximativ 13 kilometri, cei 6 care au fost finalizati la finalul anului trecut, dar care nu puteau fi utilizati, plus cei de 7 de pe lotul 1, asta insemnand ca se circula pe 23 de km si jumatate,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca se lucreaza pe toate cele 13 tronsoane ale Autostrazii A7 de la Pascani la Ploiesti si a mentionat ca la patru dintre acestea lucrarile ar trebui sa se termine in acest an. Grindeanu a fost prezent, vineri, impreuna cu premierul Marcel Ciolacu…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a recunoscut ca injura atunci cand un tren are intarziere sau atunci cand sunt lucrari pe Valea Oltului, de exemplu, iar cozile se intind pe kilometri intregi! Dar pe cine injura Grindeanu? Ei bine, ministrul Transporturilor a recunoscut, atunci cand a fost…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu (PSD), a intrebat retoric, daca cineva l-a vazut pe Catalin Drula, deputat de Timis si lider al USR, prin Timisoara. El a afirmat ca il va invita pe Drula la inaugurarea centurii sud a municipiului Timisoara, asa cum l-a invitat si la finalizarea lucrarilor…

- „Pe data 1 martie incep lucrarile si pe Lotul 3 al Autostrazii Moldova (A7)! Asocierea de constructori turci are la dispozitie 1,09 miliarde de lei (fara TVA) si 20 de luni pentru constructia celor 13,90 km de autostrada”, a scris Sorin Grindeanu, marti pe Facebook. Ministrul Transporturilor a mai spus…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca nu are informatii conform carora camioanele care tranziteaza Romania, venind incarcate din Ucraina, ar avea prioritate la descarcarea marfurilor in Portul Constanta. El anunta ca, daca i se aduce ”cea mai mica dovada” ca lucrurile se intampla astfel,…

- In contextul protestului transportatorilor și al fermierilor, care i-a animat pe George Simion și Diana Șoșoaca, dar și tendințele naționaliste, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi 24, ca "este foarte bine sa fii patriot și sa iți iubești…