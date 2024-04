Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de Control al ministrului Sanatatii va merge vineri dimineața la Spitalul „Sfantul Pantelimon”, unde 20 de pacienti si-ar fi pierdut viata in urma administrarii incorecte a unei substante, a anunțat joi ministrul Alexandru Rafila. El a precizat ca echipa de control de la Ministerul Sanatatii…

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) s-a autosesizat si a demarat o cercetare coordonata de Departamentul de Jurisdictie Profesionala cu privire la situatia semnalata la Spitalul Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon” din Bucuresti. Managerul Spitalului Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon”…

- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) s-a autosesizat si a demarat o cercetare coordonata de Departamentul de Jurisdictie Profesionala cu privire la situatia semnalata la Spitalul Clinic de Urgenta "Sfantul Pantelimon" din Bucuresti.

- In cadrul Sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon” din Bucureștii ar fi decedat, in perioada 4 - 7 aprilie, 20 de pacienti din cauza administrarii incorecte a unui medicament. Ministerul Sanatații trimite Corpul de Control.

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a declarat joi ca are indoieli cu privire la acuzatiile unei asistente medicale. Aceasta ar fi sustinut ca in cadrul Sectiei de Terapie Intensiva de la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon” ar fi decedat, in perioada 4 – 7 aprilie, 20 de pacienti din cauza…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a reacționat, joi, la Digi24, in cazul spitalului Sfantul Pantelimon din București, unde o asistenta de la Terapie Intensiva a sustinut ca au murit 20 de pacienti in perioada 4-7 aprilie, dupa ce medicii de acolo au scazut doza unui anume tratament."Eu am indoieli…

- Corpul de Control al Ministerului Sanatatii a fost trimis la Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon Bucuresti. Masura a fost luata dupa moartea in condiții suspecte a 20 de pacienți. Ministerul Sanatatii va trimite Corpul de Control la Spitalul Clinic de Urgenta „Sf. Pantelimon”, in urma sesizarilor…

