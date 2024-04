Anchetă fulger la Spitalul „Sfântul Pantelimon” Colegiul medicilor din Bucuresti a demarat o ancheta fulger la Spitalul de Urgenta „Sfantul Pantelimon”, dupa semnalarea decesului suspect a mai multor pacienți la secția de terapie intensiva a spitalului. In doar 3 zile au murit 20 de persoane din cauze suspecte. Acuzații de malpraxis prin administrare incorecta de medicamente. Ancheta fulger vrea sa afle cauzele suspecte ale decesului a 20 de pacienți, in perioada 4-7 aprilie, in cadrul sectiei de terapie internsiva (ATI). Managementul spitalului și doctorii sunt suspectați ca ar fi administrat incorect medicamente pacienților. ”Colegiul Medicilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

