Misterul coloanei din fier de la Delhi: inginerie antică sau artefact extraterestru? In mijlocul ruinelor unui templu listat ca patrimoniu mondial in Delhi, sta o coloana de fier veche de 1.600 de ani, intacta și neafectata de rugina care, in mod normal, ar trebui sa-i devoreze suprafața. Aceasta contrazice tot ceea ce știm despre fier, un metal notoriu prin vulnerabilitatea in fața elementelor naturii, care dezvolta rapid […] The post Misterul coloanei din fier de la Delhi: inginerie antica sau artefact extraterestru? appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

