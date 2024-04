O situație tensionata a avut loc la Primaria Cluj-Napoca, unde jurnalista Dana Coțovanu de la Euronews Romania a fost tratata cu dispreț de catre primarul Emil Boc. Acesta a refuzat sa raspunda la intrebari nepregatite și a parasit interviul trantind ușa, dupa ce jurnalista a refuzat sa accepte un interviu cu intrebari regizate. Jurnalista a […] The post Emil Boc vrea doar interviuri cu intrebari regizate. Ce a pațit o jurnalista Euronews appeared first on Puterea.ro .