Deputatul Vlad Popescu Piedone și-a lansat recent campania de strangere de semnaturi pentru Primaria Sectorului 5, unde, acum, este primar tatal sau – Cristian Popescu Piedone. Vlad Popescu Piedone a invațat administrație publica locala de la tatal sau, dupa cum chiar el marturisește, iar, acum, a ajuns la momentul in care este pregatit sa munceasca și sa dezvolte Sectorul 5! „Sunt ambițios și hotarat sa-mi depașesc profesorul in realizari!”, declara recent tanarul candidat la șefia Primariei din Sectorul 5. Ar fi o noua etapa in cariera politica a tanarului, care, in 2020, a fost ales deputat…