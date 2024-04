Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a spus joi ca problema concediilor medicale va fi rezolvata printr-o Ordonanța de Urgența care va stabili cine este scutit de la impozitul pe concediul medical. Marcel Ciolacu a decis cine nu va plati impozit pe concediul medical! Premierul a spus ca va fi pregatita o Ordonanța de Urgența…

- Codul Rutier atenționeaza ca toți șoferii care circula cu o mașina pe drumurile publice din Romania sunt obligați sa prezinte, la un control in trafic, cateva documente. Acestea sunt menite sa ateste identitatea șoferului, dreptul acestuia de a conduce vehiculul respectiv, identitatea mașinii și asigurarea…

- Primarul Clujului, Emil Boc, este de parere ca traseismul politic ar trebui interzis prin lege. Momentan, acesta a fost permis prin derogare odata cu ordonanța pentru comasarea alegerilor. Emil Boc vrea sa interzica traseismul politic , satul, probabil, sa vada cați oameni a pierdut PNL in ultima luna.…

- Fostul procuror general al Romaniei, Augustin Lazar, se bucura de o pensie uriașa, care a starnit valuri de controverse in randul cetațenilor. Conform surselor, Lazar incaseaza lunar o suma fabuloasa, echivalenta cu 50 de pensii minime, confirmandu-și statutul de cel mai bogat pensionar din Alba Iulia.…

- Autoritatile romane vin cu vești foarte bune pentru crescatorii de ovine din Romania, care vor avea foarte curand o noua piața de desfacere. Cererea este una foarte mare. O noua piața de desfacere pentru crescatorii de ovine din Romania! Autoritatile romane si cele algeriene au cazut de acord cu privire…

- Batalia pentru mandatul de rector al Universitații de stat „Dunarea de Jos” din Galați a luat amploare și e pe punctul de a fi politizata, in jurul lui Lucian Georgescu, fost ministru al Cercetarii in Guvernul Grindeanu, care revendica al doilea mandat de rector, conturandu-se o tabara de universitari…

- Romania este fruntașa la incidente rutiere. Zilnic, sute de romani se aleg cu amenzi in trafic. Iata cum poți afla cate puncte de amenda ai acumulat fara sa mergi la Poliție! Șoferii care acumuleaza 15 puncte de amenda se pot alege cu permisul suspendat pentru o perioada de 30 de zile. In anumite cazuri,…

- Secretarul de stat in Ministerul de Externe , Iulian Fota, spune ca Romania este de acord sa participe la Schengen-ul militar . In cadrul emisiunii „Prim Plan”, secretarul de stat de la Ministerul Afacerilor Externe, Iulian Fota, a adus in atenția publicului importanța unei pregatiri adecvate pentru…