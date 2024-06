Amendă colosală pentru un șofer care a condus sub influența drogurilor Instanțele din Romania au aplicat cea mai mare amenda penala din toate dosarele care implica conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, in valoare de o suta de mii de lei, conform News.ro. Aceasta decizie a fost pronunțata de Curtea de Apel București in cazul unui barbat care, inițial, primise o condamnare […] The post Amenda colosala pentru un șofer care a condus sub influența drogurilor appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

