Schengen: România plătește un preț exorbitant. Pierderi de 19,1 miliarde de euro pentru transportatori în ultimii 11 ani Transportatorii romani continua sa se confrunte cu restricții in zona Schengen, in ciuda demersurilor diplomatice și eforturilor economice depuse de autoritațile romane. Aceste restricții complica operațiunile internaționale ale companiilor de transport, generand creșteri de costuri și intarzieri in procesul de livrare a marfurilor. Competitivitatea transportatorilor romani pe piața europeana este afectata negativ de restricțiile actuale,

Sursa articol si foto: puterea.ro

