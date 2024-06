Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana le-a transmis vineri ambasadorilor UE ca Ucraina si Republica Moldova au indeplinit conditiile pentru a incepe negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeana. „Consideram ca toate etapele au fost indeplinite de cele doua tari”, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a Comisiei.…

- Premierul ceh Petr Fiala l-a asigurat marti pe omologul sau ucrainean Denis Smihal ca primele munitii din initiativa gestionata de Republica Ceha pentru achizitionarea din afara Uniunii Europene a circa 800.000 de obuze care sa fie livrate Ucrainei vor sosi in aceasta tara in zilele urmatoare, transmit…

- Autorul atacului armat asupra premierului slovac Robert Fico s-ar putea sa nu fi fost doar un „lup singuratic”, cum s-a crezut pana in prezent, a declarat duminica ministrul de interne slovac Sutaj Estok, in timp ce autoritatile incearca sa elucideze deplin tentativa de asasinat, relateaza Reuters.…

- Statele Unite au emis miercuri sute de noi sanctiuni vizand Rusia, din cauza razboiului din Ucraina, intr-o actiune ce urmareste cu precadere sa blocheze posibilitatile Moscovei de ocolire, inclusiv prin intermediul Chinei, a masurilor occidentale deja luate, relateaza Reuters si AFP, citate de News.ro.

- Invazia rusa in Ucraina, inceputa cu peste doi ani in urma, anunta o noua era in Europa, o perioada caracterizata de ostilitate, considera premierul polonez Donald Tusk, transmite vineri DPA. ''Stiu ca suna devastator, in special pentru generatia mai tanara, dar trebuie sa ne obisnuim cu faptul ca…