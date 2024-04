Stiri pe aceeasi tema

- Orasele majoritar sarbe din nordul Kosovo organizeaza duminica un referendum privind revocarea primarilor albanezi alesi in urma cu un an cu o participare de doar 3%, noteaza AFP, conform Agerpres.

- Alegatorii cu domiciliul in strainatate, care si-au stabilit resedinta in tara incepand cu data de 11 aprilie 2024, nu-si pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din 2024, dupa cum prevede o hotarare adoptata, marți, de Biroul Electoral Central Daca…

- Plecarea unor primari de la PNL la PSD este „o actiune politica gresita, care slabeste actuala coalitie si pune in pericol realizarea proiectelor majore pentru tara”, susține presedinta PNL Sibiu Raluca Turcan. Lucruri incorecte, pana la urma, intre doi parteneri de guvernare. Turcan crede ca edili…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat duminica seara, in timpul unei ceremonii de stat de comemorare a victimelor agresiunii NATO asupra Serbiei in 1999, ca Pristina a fost admisa ca membru asociat in Adunarea parlamentara a NATO si ca acesta este un alt motiv pentru care Belgradul nu va adera…

- Un referendum privind revocarea a patru primari albanezi, alesi anul trecut in orase cu majoritate sarba din nordul Kosovo, va avea loc in ziua de 21 aprilie, a anuntat comisia electorala centrala a Kosovo, transmite duminica AFP, conform Agerpres. Primarii respectivi fusesera alesi in aprilie 2023…

- O vasta necropola din epoca cuprului a fost descoperita in orașul San Giorgio Bigarello, in apropiere de Mantua, in nordul Italiei . Descoperirea necropolei s-a dovedit a fi o surpriza atat prin numarul de morminte excavate, in total 22, cat și prin datele arheologice, foarte valoroase pentru cercetatori.…