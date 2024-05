Stiri pe aceeasi tema

- ”La mai putin de o luna de la emiterea acordului de mediu pentru proiectul “Parc eolian Hoceni – Dimitrie Cantemir”, care include 31 de turbine de 6,6 MW fiecare, un alt proiect-gigant de productie a energiei electrice din surse regenerabile a primit, azi, Acord de mediu, de la Agentia pentru Protectia…

- Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara a anunțat ca cel mai mare obiectiv industrial din Romania, noua Centrala de la Mintia, din Hunedoara, a primit Acord de Mediu! Așadar, noua Centrala de la Mintia a primit Acord de Mediu, potrivit unui comunicat venit de la Agentia pentru Protectia Mediului…

- In judetul Caras-Severin urmeaza sa fie construite patru parcuri eoliene, cu un total de 81 de turbine, acordurile de mediu fiind emise deja de catre Ministerul Mediului. Acordurile de mediu au fost emise pentru patru parcuri eoliene propuse a se realiza pe raza comunelor Ciuchici, Naidas, Sasca Montana,…

- Proiectul "Parc eolian Hoceni - Dimitrie Cantemir", care urmeaza sa fie amplasat in extravilanul comunelor Hoceni si Dimitrie Cantemir din judetul Vaslui, a primit in aceasta saptamana acordul de mediu de la Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, a anuntat miercuri institutia.

- La Vaslui, 31 de „zgarie nori” au primit acord de mediu pentru construcție, urmand ca aici sa ia naștere un parc format din generatoare eoliene a cate 240 de metri fiecare, care ar putea asigura integral energia necesara populației dintr-un oraș precum Bucureștiul Proiectul “Parc eolian Hoceni – Dimitrie…

- INVESTITIE… Un nou proiect eolian va fi implementat in judetul Vaslui. Agentia pentru Protectia Mediului (APM) a anuntat ieri ca a emis luni acordul de mediu pentru proiectul „Parc eolian Hoceni – Dimitrie Cantemir„, beneficiara fiind compania Omnienergy Production SRL. „Mentionam ca dintre cele 11…

- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui a emis acordul de mediu pentru un nou parc eolian in judet, au informat, marti, reprezentantii institutiei. Este vorba despre proiectul ‘Parc eolian Hoceni – Dimitrie Cantemir’, cu o putere totala de 204.6 MW si o valoare a investitiei de 205.000.000 euro.…

- ANUNT licitatie pasune The post Anunț privind organizarea licitației publice pentru inchirierea pajiștilor din proprietatea privata a unitații administrativ-teritoriale Icușești, județul Neamț appeared first on Stiri Neamt .