- Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui a emis acordul de mediu pentru un nou parc eolian in judet. Acesta este proiectat sa funcționeze timp de 25 de ani și va avea o putere totala de 204.6 megawați.

- Intr-o lume in care știrile sunt dominate adesea de tragedii și conflicte, exista momente luminoase care ne amintesc ca bunatatea și generozitatea umana nu au frontiere. Un astfel de moment a fost donația impresionanta din anul 2019 a trupei Metallica catre spitalul Oncologic din Berceni, un gest care…

- PE ULTIMA SUTA DE METRI…AUR la Vaslui face cea mai importanta achizitie. L-a atras in randurile sale pe unul dintre cei mai hotariti fermieri din judet, care lucreaza 3.500 de hectare in zona comunelor Dimitrie Cantemir, Hoceni si Vutcani. Are 34 de ani de antreprenoriat, a dezvoltat o firma solida…

- „Conacul din cer”, de 20 de milioane de dolari, a fost construit pe un zgarie-nori de 33 de etaje. Proprietarul, un magnat din India, s-ar putea sa nu ajunga niciodata sa locuiasca in el, scrie Business Insider. Casa spectaculoasa a fost proiectata pentru omul de afaceri Vijay Mallya. Mallya, care…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a vorbit despre primul pod construit in județul Ilfov in ultimii 20 de ani! Este un proiect cu care se mandrește, mai ales ca a fost dat in folosința cu 6 luni mai devreme decat era estimat. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma…