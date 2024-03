Iulian Popescu, candidatul PNL pentru Primăria Târgu Jiu. ”Trebuie să reparăm ce s-a stricat” Prefectul judetului Gorj, Iulian Popescu, a anunțat pe Facebook ca este candidatul PNL pentru Primaria Targu Jiu. Prefectul judetului Gorj, liberalul Iulian Popescu, și-a lansat vineri seara, la Sala Sporturilor din oras, candidatura pentru Primaria Targu Jiu ! Iulian Popescu, candidatul PNL pentru Primaria Targu Jiu Iulian Popescu a scris pe Facebook ca trebuie sa fie reparat in Targu Jiu tot ce s-a stricat in ultima perioada și vrea ca orașul sa fie unul sanatos, iar pentru asta trebuie eliminate sursele de poluare . In plus, a spus ca trebuie luate masuri pentru a se ușura traficul rutier.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Prefectul judetului Gorj, Iulian Popescu, este candidatul PNL pentru functia de primar al municipiului Targu Jiu, el lansandu-si candidatura vineri seara, la Sala Sporturilor din oras. Iulian Popescu a afirmat ca municipiul Targu Jiu trebuie sa se dezvolte in jurul Ansamblului Monumental "Calea Eroilor",…

