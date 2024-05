Reguli noi pentru vânzătorii din piețe. Transparență totală la tarabe Schimbari majore pentru vanzatorii din piețe, spre bucuria clienților. ANPC solicita transparența totala la tarabele din Romania, astfel incat fiecare cumparator sa știe ce consuma și pe ce cheltuie banii. Ce vor fi obligați vanzatorii și ce risca cei care nu se supun noilor reguli. Noi obligații pentru vanzatorii din piețe din piețe Vanzatorii din […] The post Reguli noi pentru vanzatorii din piețe. Transparența totala la tarabe appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noua lege a pensiilor vine cu schimbari majore incepand din septembrie 2024, printre care și varsta de pensionare. Se modifica atat in cazul femeilor, cat și a barbaților. Cum se calculeaza și ce se intampla cu stagiul de cotizare. Cum poți calcula varsta de pensionare Varsta de pensionare a romanilor…

- Autoritațile intenționeaza sa implementeze noi reguli pentru comercianții de fructe și legume din piețe. Vanzatorii ar putea fi obligați sa puna nu numai prețul, ci și soiul sau proveniența produselor. Dupa ce au efectuat mai multe controale in piețe, cei de la Protecția Consumatorului solicita noi…

- Cu Sarbatorile Pascale apropiindu-se cu pași rapizi, studiul realizat de Reveal Marketing Research aduce in lumina interesantele tendințe și transformari in modul in care romanii se pregatesc pentru aceasta perioada plina de semnificații spirituale și tradiții culinare. Potrivit acestui studiu, peste…

- Eclipsa totala de Soare de luni, 8 aprilie 2024, va putea fi observata doar pe continentul nord american. Totalitatea ei, adica momentul in care Luna va acoperi perfect Soarele, va fi de aproximativ 4 și jumatate, iar cei care vor bucura cel mai mult de fenomen vor fi mexicanii, intrucat in Mexic eclipsa…

- Guvernul Romaniei pregatește o lovitura financiara pentru romanii care iși desfașoara afacerile alaturi de frați sau soții, promițand impozite mai mari pentru aceste structuri de afaceri. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a dezvaluit detalii privind noile reguli și impactul lor asupra mediului antreprenorial…

- O lege recent promulgata de Klaus Iohannis aduce schimbari semnificative in sectorul locativ din Romania și ofera noi oportunitați pentru proprietarii de locuințe. Potrivit Administrației Prezidențiale, modificarile permit realizarea schimbului de locuințe in orice moment pe durata contractului de inchiriere,…

- Un proiect de lege adoptat de Senat vine in ajutorul romanilor care nu iși permit in mod normal tratamente stomatologice scumpe. Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect care completeaza Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap . Astfel, copii si adulti…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, aduce lamuriri cu privire la o posibila candidatura a sa la președinția Romaniei, despre care s-a tot vehiculat in ultima vreme. „Nu voi candida. Am vazut in ultima perioada de timp ca, in ciuda raspunsurilor mele, sunt persoane care inca analizeaza așa-zisa mea…