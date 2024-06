Noi reguli pentru depistarea precoce a cancerului de colon: Ministerul Sănătății propune o nouă metodologie In ciuda progreselor semnificative in domeniul oncologiei, cancerul colorectal ramane o provocare majora pentru sistemul de sanatate din Romania. Anual, aproximativ 13.500 de romani sunt diagnosticați cu aceasta boala, care reprezinta a doua cauza de cancer la femei și a treia la barbați. Mai ingrijorator este faptul ca numarul deceselor cauzate de cancerul colorectal a […] The post Noi reguli pentru depistarea precoce a cancerului de colon: Ministerul Sanatații propune o noua metodologie appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​​​​​​​In ciuda progreselor inregistrate in domeniul oncologiei, in ultimul deceniu, numarul romanilor care iși pierd viața din cauza cancerului colorectal este tot mai mare de la an la an și, potrivit estimarilor specialiștilor, va continua sa creasca se

- Romania se confrunta cu o problema majora: evaziunea fiscala. Anual, statul pierde circa 33 de miliarde de euro, echivalentul a 10% din PIB, din cauza acestei practici ilegale. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a tras un semnal de alarma, subliniind gravitatea situației…

- In premiera, Clinica de Chirurgie Plastica, Microchirurgie Reconstructiva si Arsuri din cadrul Spitalului „Grigore Alexandrescu” a inființat Registrul Național Unic al Pacienților Arși care cuprinde date privitoare la numarul pacienților copii și adulți cu arsuri, locurile unde sunt tratați și cauzele…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost invitat recent la o emisiune de televiziune unde a vorbit despre alegerile prezidențiale de anul acesta, dar și despre candidați. Sorin Grindeanu a spus-o clar! Ministrul nu crede intr-un candidat comun PSD – PNL pentru alegerile prezidențiale și spune…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a analizat problema impozitarii concediilor medicale. El pledeaza pentru o abordare prudenta și colaborare intre Ministerul Sanatații, Ministerul Finanțelor și Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru a evalua posibilitatea eliminarii impozitului pe…

- Guvernul Romaniei pregatește o lovitura financiara pentru romanii care iși desfașoara afacerile alaturi de frați sau soții, promițand impozite mai mari pentru aceste structuri de afaceri. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a dezvaluit detalii privind noile reguli și impactul lor asupra mediului antreprenorial…

- Un test de sange pentru depistarea cancerului de colon a dat rezultate bune intr-un studiu publicat miercuri, si ar putea oferi un nou tip de screening pentru o cauza principala a deceselor cauzate de cancer, in contextul in care cancerul colorectal este a doua cauza principala de deces prin cancer…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Rinichiului, marcata anul acesta pe 14 martie, Societatea Romana de Nefrologie (SRN), Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Ministerul Sanatatii readuc in atentia romanilor setul gratuit de analize pentru diagnosticarea din timp a bolii, astfel incat pacientii…