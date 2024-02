Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani dintr-o localitate din județul Bistrița-Nasaud a murit dupa un antrenament de fotbal. Primarul comunei susține ca baiatul ar fi consumat mai multe doze cu bauturi energizante. Totul s-a petrecut miercuri seara, pe terenul de fotbal din localitatea Maieru. Edilul comunei ne-a spus…

- Copiii minori din Romania nu mai pot sa cumpere energizante din magazine, conform noii legi adoptate de Guvern. Aceasta propunere vine in urma unei tragedii, cand Yannis a murit intr-o tabara de tava, dupa ce a consumat mai multe doze. Mama lui a facut declarații dureroase, dupa ce a vazut propunerea…

- Nr. 68 din 20 februarie 2024BULETIN DE PRESA Depistat in flagrant delict in timp ce conducea un autoturism neinmatriculat La data de 19 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud in cadrul activitatilor de supraveghere si control al traficului rutier au oprit pentru control…

- Drama, luni seara, 4 decembrie, intr-o localitate din județul Iași. Un copil a cazut de la etaj. In ciuda tuturor eforturilor, baiatul nu a putut fi salvat. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs nenorocirea. Baiatul in varsta de 13 ani, originar din Republica Moldova, a murit, luni…

- Sfarsit tragic pentru un copil de 13 de ani din Romania. Aflat in excursie cu clasa, baiatul a murit dupa ce a cazut pe fereastra hotelului in care era cazatscrie meinbezirk.at Incidentul a avut loc la primele ore ale zilei de vineri, in Wiener Neudorf, cartierul Modling. Se pare ca adolescentul a…