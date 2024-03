Tragedie la Vasile Goldiș: un copil de 2 ani a murit în curtea casei O adevarata tragedie a avut loc astazi in localitatea Vasile Goldiș. Un copil de numai 2 ani a murit inecat intr-un bazin de colectare a apei din curtea casei. „Astazi, in jurul orei 13:30, prin apel la numarul unic de urgența 112, am fost anunțați despre faptul ca un minor in varsta de 2 ani […] The post Tragedie la Vasile Goldiș: un copil de 2 ani a murit in curtea casei appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

