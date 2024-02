Stiri pe aceeasi tema

- Fetita a fost internata in urma cu o luna la Spitalul de Copii din Iasi, dupa ce a fost spalata pe cap cu o substanta folosita la deparazitarea animalelor. Fetita a ajuns in stare critica la spital, medicii fiind rezervati inca din momentul internarii asupra sanselor de supravietuire. Ea a intrat ulterior…

- Rusia a lansat un atac cu drone asupra orașului ucrainean Harkov, ucigand șapte persoane, inclusiv trei copii mici, declanșand incendii și provocand distrugeri la locuințe și elemente de infrastructura, au declarat sambata oficiali regionali, potrivit hotnews.ro .

- Doi adolescenți au murit dupa ce au fost injunghiați sambata seara in Bristol. Banuiți de atac sunt doi barbați: unul de 44 de ani și unul de 15 ani, care sunt acum in custodia poliției, potrivit Sky News..Baieții de 15 și 16 ani au fost atacați „de mai multe persoane care au plecat de la locul faptei…

- Doi copii și-au pierdut viața, aseara, intr-un incendiu produs la o casa din localitatea Cuceu, judetul Salaj. Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a informat ca, in jurul orei 20:42, in dispeceratul ISU Salaj a fost primit un apel de urgenta care semnala producerea acestui incendiu. La fata…

- Doi copii cu murit, duminica seara, intr-un incendiu produs la o casa de locuit din localitatea Cuceu, judetul Salaj, noteaza Agerpres. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a informat ca, in jurul orei 20,42, in dispeceratul ISU Salaj a fost primit un apel de urgenta care semnala producerea acestui…

- Eleva care a fost ranita grav in urma prabusirii zidului de la internatul Liceului 39; 39;Tamasi Aron 39; 39; din Odorheiu Secuiesc, in data de 18 decembrie 2023, s a stins din viata, marti, la Sectia ATI Copii a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta SCJU Targu Mures, conform Agerpres.roAstazi, in jurul…

- O drama cumplita a avut loc in SUA, cu doar cateva zile inainte de Sarbatori. Cinci copii și-au pierdut viața, in urma unui incendiu ce a izbucnit in casa in care se aflau. Cinci copii au murit intr-un incendiu, in Arizona, in timp ce tatal facea cumparaturi de Craciun. Patru dintre copii erau frati,…

- Barbatul din Iași, care a ajuns la spital in Germania dupa ce a aruncat o petarda intr-o canistra cu benzina, a murit. Dupa incident, acesta a avut arsuri pe 75% din suprafața corpului și a fost transportat la spital in Germania. Ei bine, fara succes, caci barbatul s-a stins din viața.