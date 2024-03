Stiri pe aceeasi tema

- Moarte subita in Arad. Un tanar de 26 de ani s-a stins din viața brusc, in timp ce se afla pe terenul de fotbal. Medicii s-au prezentat la fața locului pentru a-i salva viața, dar fara succes. Acesta era student și juca fotbal cu alți prieteni.

- Un student italian la Arad a murit subit, marti seara, in timp ce juca fotbal cu prietenii si colegii pe un teren sportiv din oraș, neexistand suspiciuni in acest caz. Medicii legisti urmeaza sa lamureasca din ce cauze a survenit decesul.Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arad…

- Chris, baiatul de 16 ani din localitatea Biled juca fotbal cu mai mulți prieteni cand a cazut secerat la pamant. Martorii au sunat urgent la 112 și la fața locului a ajuns chiar și un elicopter SMURD.Medicii s-au chinuit sa il resusciteze minute in șir și l-au transportat la spital pentru ingrijiri…

- La data de 25 februarie a.c., polițiștii Secției 3 Rurale Sanandrei au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul ca in momentul in care se juca fotbal cu mai mulți tineri, un minor ar fi leșinat pe terenul de sport de pe strada Castanilor din localitatea Biled, ramanand in stare de inconștiența.…

- O tanara de 21 de ani a murit subit pe o strada din municipiul Balți. Medicii au luptat aproape doua ore pentru a o salva, dar fara succes. Preliminar, inima fetei a incetat sa bata in urma unui stop cardiac, nordnews.md .

- Mama lui Mihai, tanarul de 28 de ani, decedat in teribilul accident de la Bahmut, povestește ca fiul sau era un baiat bravo și muncea pe cont propriu: „Imi spunea mereu: Mama, ii mulțumesc lui Dumnezeu ca te am. Niciodata nu-mi cerea sa-i trimit bani. Mai mult, ea iși crescuse singura cei 4 copii, dupa…