- In urma cu o zi, un tanar de 23 de ani a murit subit intr-un salon de tatuaje. O posibila cauza decesului a fost stabilita, in urma cu puțin timp. Baiatul a baut șapte energizante inainte de tragedie. Totul s-a intamplat sub privirile prietenului sau tatuator.

- Incident tragic, petrecut vineri, la Timișoara. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa dupa ce unui tanar i s-a facut rau intr-un salon de tatuaje și a murit.Tanarul a decedat la un festival de tatuaje organizat la Iulius Mall.

- Tragedie de proporții in Timișoara! Un tanar a murit subit in timp ce se afla intr-un salon de tatuaje, in urma cu puțin timp. Medicii nu au mai reușit sa ii salveze viața baiatului, care a fost gasit fara suflare. Decesul s-a produs in doar cateva minute.

- Medicii au doua ipoteze in cazul tanarului in varsta de 26 de ani, care a murit subit, in Arad. Studentul a decedat pe terenul de fotbal. Iata ce au transmis doctorii cu privire la acest caz șocant!

- Incidentul a avut loc marți seara, in jurul orei 20:45, pe un teren de sport din municipiu. Tanarului i s-ar fi facut rau și ar fi cazut in timp ce juca fotbal. Din pacate, medicii ajunși la fața locului nu au reușit sa-l salveze, scrie aradon. Potrivit polițiștilor aradeni, este vorba de un cetațean…

- Marturia unui soldat ucrainean in varsta a starnit un val de emoție pe rețelele sociale. Barbatul a declarat, cu lacrimi in ochi, ca a plecat pe front dupa ce fiul sau a fost ucis in razboiul declanșat de Rusia in Ucraina.

- Un grav accident de circulație s-a produs, sambata dimineața, pe DN 68A, care leaga Lugojul de Deva, in zona localitații Coșava. „Un tanar in varsta de 21 de ani a condus o autoutilitara dinspre Faget spre Deva, iar la un moment dat, la ieșire din localitatea Coșava ar fi intrat in coliziune…

- In data de 25 ianuarie, Ladislav Lukas-Slagen a plecat de la domiciliu sau aflat pe strada Martir Constantin Radu din Timișoara, catre școala unde invața, iar dupa finalizarea orelor de curs nu a mai revenit la domiciliu pana in prezent. Familia sa a anunțat Poliția.