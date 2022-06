Stiri pe aceeasi tema

- Rușii au intețit atacurile asupra orașului Severodonetsk, iar bombardamentele vizeaza și uzina chimica in care se adapostesc sute de civili, inclusiv copii, anunța ucrainenii.

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a anuntat, marti, ca armata rusa a ”eliberat total” zonele rezidentiale din Severodonetk, un oras situat in Donbas, in estul Ucrainei, actualul epicentru al confruntarilor armate in regiune, relateaza AFP. ”Zonele rezidentiale din Sivierodonetk au fost eliberat…

- Rusia a inceput sa mute rachete cu capacitate nucleara Iskander la granița Finlandei, la doar o zi dupa ce țara a anunțat ca va solicita aderarea la NATO. Videoclipul postat pe rețelele de socializare ruse arata camioane care transporta rachete balistice Iskander – care pot purta focoase nucleare –…

- Rusii vor sa organizeze la 9 mai o „parada a prizonierilor” ucraineni la Mariupol, oras-port strategic la Marea Azov, si intentioneaza sa imbrace 2.000 de civili pe care ii retin in prezent in lagare de filtrare din zona in uniforme ale armatei ucrainene, urmand ca imagini cu acestia sa fie difuzate…

- Rusia a folosit un submarin diesel din Marea Neagra pentru a lovi ținte militare ucrainene cu rachete de croaziera Kalibr. Este pentru prima data cand Moscova anunța ca a folosit flota sa de submarine pentru a lovi Ucraina, potrivit Reuters. „Echipajul unui submarin electric diesel al Flotei Marii Negre…

- Rusia a lansat doua rachete deasupra centralei nucleare Zaporijie, punand in pericol siguranta centralei si a populatiei, a declarat directorul companiei nucleare ucrainene Energoatom, Petro Kotin, pe contul de Telegram, potrivit Kiev Independent. Atacurile cu rachete s-au soldat cu moartea a cel putin…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 au fost ranite in atacuri aeriene, sambata, vizand orasul portuar Odesa, in sudul Ucrainei, anunta seful de cabinet al presedintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, relateaza AFP. ”Odesa: cinci persoane au fost ucise, iar alte 18 ranite Iar ele…