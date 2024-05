SUA anunță un pachet de ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina Pachetul include arme pe care Ucraina le-a cerut, inclusiv muniții pentru sistemul de rachete Patriot, sisteme și muniții pentru sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMAR), rachete antiaeriene Stinger, rachete de artilerie de 155 mm, vehicule de lupta Bradley și vehicule protejate impotriva ambuscadelor rezistente la mine (MRAP), printre alte echipamente. „Dupa cum […] The post SUA anunța un pachet de ajutor militar de 400 de milioane de dolari pentru Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

