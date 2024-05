Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar, cei mai mari exportatori fiind Spania, Germania, Romania, Ungaria si Grecia, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat), scrie AGERPRES.

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar 163.700 tone de miere naturala, in valoare de 359,3 milioane de euro. In contrast, in 2023, doar 24.900 tone au fost exportate de statele membre UE in afara blocului comunitar. Valoarea acestor…

- In fiecare an, la 20 mai, este sarbatorita Ziua mondiala a albinelor. Instituita de ONU in anul 2017, aceasta zi evidentiaza importanta albinelor pentru umanitate si atrage atentia asupra necesitatii protejarii acestora, dar si a altor polenizatoare. Potrivit celor mai recente date Eurostat, in anul…

- S-a facut un top. Romania se afla pe locul 89 in topul celor mai atragatoare destinații de relocare profesionala. Totuși, fața de 2020, cand se afla pe 92, țara noastra a urcat patru poziții. In 2018, Romania se situa pe poziția a 78-a. Potrivit studiului anual realizat de Boston Consulting Group (…

- Romania se numara printre tarile membre cu cel mai ridicat deficit guvernamental, potrivit cifrelor publicate luni de Eurostat. Majoritatea statelor membre au raportat un deficit guvernamental in 2023, cu exceptia Ciprului, Danemarcei (ambele cu surplus de 3,1%), Irlandei (1,7%) si Portugaliei (1,2%).…

- In conditiile in care sarbatorile din luna mai marcheaza debutul turismului la Marea Neagra, bulgarii si turistii straini care se pregatesc de evadarile lor anuale se confrunta cu o realitate dura: calatoriile in acest an vor fi mai costisitoare, cheltuielile fiind asteptate sa fie mai mari cu 10 –…

- Diplomatia economica a Romaniei trebuie imbunatatita. Investitorii straini stiu foarte putin sau deloc despre tara noastra si despre oportunitatile din economie, spun deputatul PNL din diaspora, Valentin Fagarașian.Acesta apreciaza ca Romania se poate dezvolta mult mai puternic daca va beneficia de…

- Romania a fost al treilea cel mai mare producator de petrol din Uniunea Europeana in 2022, cu 3 milioane de tone, Conform Eurostat. Pe primele doua locuri se afla Italia (4,5 milioane tone) și Danemarca (3,2 milioane tone). In comparație cu anul 2021, Romania a inregistrat o scadere a producției de…