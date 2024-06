Meciurile de la EURO 2024 transmise pe ecranul LED din Piața Primăriei Pitești Turneul final al Campionatului European de Fotbal UEFA 2024 a inceput, faza grupelor fiind in desfașurare pana pe 26 iunie. Romania e in grupa cu Belgia, Ucraina și Slovacia, primul meci al naționalei avand loc astazi, 17 iunie, de la ora 16:00, cu reprezentanta Ucrainei. Partida de astazi va fi transmisa live pe ecranul LED din Piața Primariei, urmata de toate celelalte meciuri ce vor fi susținute de cele 24 de echipe participante la Euro 2024, dupa urmatorul program: Luni, 17 iunie 2024: – ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (grupa E, Munchen); – ora 19:00: Belgia – Slovacia (grupa E, Frankfurt); –… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

