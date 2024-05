Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, prin intermediul Societatii Carfil SA, subsidiara a companiei nationale Romarm SA, semneaza vineri, un acord strategic de cooperare industriala cu producatorul american de drone militare si civile – Periscope Aviation, la Black Sea Defense and…

- Navigatia maritima este cea care are cel mai mult de suferit de pe urma actiunilor de bruiaj, spune ministrul Apararii, Angel Tilvar. Precizarile au venit dupa ce presa centrala a prezentat informatii din raportul Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienta, conform caruia Rusia opereaza printr-un razboi…

- Ministrul apararii naționale, Angel Tilvar, a participat marți, 30 aprilie, alaturi de ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec, la ceremonia de schimbare a comenzii Facilitații navale de sprijin (Navy Support Facility - NSF) de la Deveselu.

- ”Am semnat, astazi (marți - n.r.), la Seul, impreuna cu omologul meu coreean, Shin Wonsik, Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea in domeniul apararii, primul document de acest fel incheiat intre cele doua tari. Sunt convins ca acest acord va oferi o baza solida…

- Fabricarea de drone in Romania. Ministrul Cercetarii: Avem deja conceptul la cel puțin 10 drone, unele cu autonomie 24 din 24 Fabricarea de drone in Romania. Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, joi, ca proiectul privind fabricarea de drone in tara noastra va fi…

- Pozitia SUA este ca il sustinem pe deplin pe Mark Rutte ca viitor secretar general al NATO, a declarat ambasadorul SUA la NATO, exprimandu-si in acelasi timp „cel mai mare respect” pentru Klaus Iohannis. „Cred ca sunteti constienti de faptul ca pozitia SUA este ca il sustinem pe deplin pe Mark Rutte…

- Radu Oprea a vorbit vineri seara, in exclusivitate la emisiunea LIVE cu Rotaru și Kiss de la Digi24, despre industria de aparare a țarii. Ministrul spune ca in curand, alaturi de compania germana Rheinmetall, Romania va produce „cea mai performanta pulbere din lume la ora actuala”. De asemenea, ministrul…

- Nr. 4628 februarie 2024 Acord, in premiera, intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Maroc cu privire la cooperarea in domeniul militar si tehnic Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, si ministrul apararii nationale marocan, Abdeltif Loudyi,, au semnat, la Rabat, Acordul intre Guvernul Romaniei…