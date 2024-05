Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul trebuie sa sustina industria nationala de aparare prin politici publice si reglementari legislative pentru reforma resursei umane si schimbarea mentalitatii privind achizitia de produse, tehnica militara si servicii, considera ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul Societații Carfil SA, va semna maine, 24 mai, un acord strategic de cooperare industriala cu un producator american de drone.

- Romania are, in premiera, un stand la expoziția economica din Kazahstan, anunța Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului din Romania. “Romania, promovata in premiera la Almaty, Kazahstan! Prezența țarii noastre la acest eveniment in perioada 24-26 aprilie reprezinta un pas semnificativ…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) și Organizația de Dezvoltare Industriala a Națiunilor Unite (UNIDO) au organizat joi, 4 aprilie a.c., la Palatul Parlamentului, un seminar de cooperare Romania-UNIDO. Prezent la eveniment, ministrul Ștefan-Radu Oprea a reconfirmat sprijinul…

- Reprezentantii Ministerului Economiei discuta cu foarte multi parteneri pentru a putea produce in Romania echipamentele de care Ministerul Apararii Nationale, armata romana si celelalte ministere de forta au nevoie, a declarat, ieri, la Senat, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu…

- Veste incurajatoare pentru mediul de afaceri din Romania. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anunțat ca sunt disponibile fonduri in valoare de 400 de milioane de euro pentru IMM-uri prin intermediul unei noi linii de finanțare. Aceasta inițiativa vine in cadrul unei noi…