SUA, încă 275 de milioane de dolari pentru Ucraina SUA vor anunța pe 24 mai un pachet de ajutor militar de 275 de milioane de dolari pentru Ucraina, conform. Pachetul va include rachete pentru sistemele HIMARS, precum și proiectile de artilerie de 155 mm și 105 mm. Vineri, 24 mai, este de așteptat ca Statele Unite sa anunțe un nou pachet de ajutor militar […] The post SUA, inca 275 de milioane de dolari pentru Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Statele Unite ar urma sa anunțe vineri inca un ajutor militar, de 275 de milioane de dolari, pentru Ucraina, in contextul in care Kievul se lupta sa țina piept atacurilor trupelor rusești in regiunea Harkov, spun doi oficiali americani citați de Associated Press.

- Statele Unite reiau ritmul obișnuit de furnizare a armelor pentru Ucraina dupa aprobarea legii care prevede alocarea a 61 de miliarde de dolari Kievului. Astfel, este in pregatire un pachet de ajutor in valoare de 400 de milioane de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Potrivit unui…

- Pachetul include arme pe care Ucraina le-a cerut, inclusiv muniții pentru sistemul de rachete Patriot, sisteme și muniții pentru sistemul de rachete de artilerie de mare mobilitate (HIMAR), rachete antiaeriene Stinger, rachete de artilerie de 155 mm, vehicule de lupta Bradley și vehicule protejate impotriva…

- Joe Biden a semnat miercuri proiectul de lege cu pachetul de ajutor, adoptat de Senat marți seara tarziu, in valoare totala de 95 de miliarde de dolari, care include un ajutor de aproape 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, 26 de miliarde de dolari pentru Israel și 8 miliarde de dolari pentru Indo-Pacific.…

- Senatul american a aprobat, marți, un pachet de ajutor extern in valoare de 95 de miliarde de dolari ( care include sprijin militar pentru Ucraina, Israel și Taiwan, relateaza BBC. Senatul a susținut marți seara masura adoptata sambata de Camera Reprezentanților SUA .Acesta include 61 de miliarde de…

- Statele Unite(SUA) pregatesc un pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina, primul care va proveni din proiectul de lege Ucraina-Israel, care nu a fost inca semnat, au declarat marți pentru Reuters doi oficiali americani, potrivit g4media.ro. Pachetul de ajutor include vehicule,…

- Camera Reprezentanților din SUA a adoptat sambata, cu un larg sprijin bipartizan, un pachet legislativ de 95 de miliarde de dolari care ofera asistența de securitate Ucrainei, Israelului și Taiwanului. Pachetul merge acum la Senatul majoritar democrat, care a adoptat o masura similara in urma cu mai…

- Razboi in Ucraina, ziua 749. Statele Unite au anunțat un pachet de ajutor de aparare constand in arme și echipamente pentru Ucraina in valoare de 300 de milioane de dolari, potrivit consilierului american pentru securitate naționala Jake Sullivan.