In zilele viitoare o serie de lucrari edilitare in zona Badea Carțan vor afecta circulația rutiera și cea a mijloacelor de transport in comun in Timișoara. De asemenea, circulația va fi afectata și de evenimentul The Color Run. Comisia de Circulație din cadrul Primariei Municipiului Timișoara a aprobat restricționarea sau, dupa caz, inchiderea traficului rutier ...