Weekend 25-26 mai. 30 de distracții pentru familie și copii Weekend 25-26 mai Concepute pentru intrega familie sau doar de dragul copiilor, evenimentele din acest weekend iți vor ține agenda plina. Pentru toata familia: – Bee Camp (25 mai) – eveniment educativ despre albine, cu jocuri și activitați pentru copii, in Parcul IOR, intre orele 11-18, intrarea libera – Sounds of Cotroceni (25-26 mai) – muzica, prieteni, mancare, in zona Pasteur 12 – Yard Sale & Targ de Bunatați Locale (25 mai) la Yardinia Otopeni, intre orele 10-14, acces gratuit – Amzei animat – Ateliere de animație și activitați (re)creative (25-26 mai) – in Piața Amzei, intre orele 12-22,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

