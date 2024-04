Locuința inundata la Sebeș pe strada Ștefan cel Mare dupa ploaia torențiala: Intervin pompierii pentru evacuarea apei Locuința inundata la Sebeș pe strada Ștefan cel Mare dupa ploaia torențiala: Intervin pompierii pentru evacuarea apei Pompierii din Sebeș intervin, vineri, in jurul orei 19:30, pe strada Ștefan cel Mare pentru scoaterea apei din subsolul unei locuințe, in urma unei ploi torențiale. Citește și: COD GALBEN de FURTUNA in Alba, pana la ora 18.00: […] Locuința inundata la Sebeș pe strada Ștefan cel Mare dupa ploaia torențiala: Intervin pompierii pentru evacuarea apei