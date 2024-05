Stiri pe aceeasi tema

- Linia de autobuz 182 va funcționa de luni, 20 de mai, pe un traseu prelungit pana la terminalul Gara Basarab.Potrivit unui comunicat al STB, decizia a fost luata pentru facilitarea conexiunilor de transport in aceasta zona, precum și pentru asigurarea condițiilor de staționare a autobuzelor in timpul…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, ii invita pe suceveni in prima zi de Paște sa vina in numar cat mai mare la concertul pascal „Paștele in Bucovina” din centrul Sucevei. „Dragi suceveni, va invit in prima zi de Paște, duminica 5 mai, de la ora 13:00, in centrul Sucevei, pe…

- Reprezentantii Organizatiei de Management al Destinatiei OMD Turistice Municipiul Tulcea au organizat o conferinta de presa in cadrul careia a fost prezentat noul brand turistic al orasului si identitatea vizuala asociata acestuia Tu si Tulcea. La conferinta desfasurata la Cherhanaua Satului Pescaresc…

- Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" invita publicul in aceasta saptamana, vineri, 26 aprilie, ora 19:00, la Concertul de Pasti "Sarbatoare Luminata".Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovski" invita publicul in aceasta saptamana, vineri, 26 aprilie, ora 19:00, la Concertul de…

- Emotia a fost cuvantul cheie pentru concertul de Arii celebre, pe care tenorul Stefan von Korch, baritonul Lucian Petrean si pianistul Alexandru Petrovici l-au daruit celor prezenti pe 19 Aprilie la Sala Dalles.

- Pe 23 Mai tenorii Alin Stoica, Stefan von Korch si Vlad Mirita concerteaza la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta in turneul "3 voci magnifice Luna Mai ii aduce pe indragitii tenori Alin Stoica, Stefan von Korch si Vlad Mirita, nume marcante din universul artistic romanesc, in premiera impreuna…

- Dupa o recenta aparitie de succes in Bal Mascat, la Opera Nationala din Bucuresti, Lucian Petrean, unul din cei mai titrati baritoni verdieni din Romania, va canta in premiera la Sala Dalles, pe 19 Aprilie alaturi de tenorul Stefan von Korch, in concertul de Arii Celebre ce va oferi publicului o extraordinara…

- Vibranta canzoneta “O Sole Mio,” sentimentala “Mamma,” sau fermecatoarea “Santa Lucia” sunt doar cateva dintre titlurile de referinta cu care tenorul Stefan von Korch si baritonul Adrian Marcan vor aprecia onora si celebra femeia in concertul “O SOLE MIO” programat pe 29 martie la Sala Dalles.