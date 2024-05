Stiri pe aceeasi tema

- Pe 19 Iunie, doi tenori de varf din tanara generație se reunesc, in premiera pe scena salii Dalles Continue reading Tenorii STEFAN von KORCH si ALIN STOICA, alaturi de pianistul AlEXANDRU BURCA va invita la concertul NESUN DORMA pe 19 Iunie la Sala Dalles at Tabu.

- Emotia a fost cuvantul cheie pentru concertul de Arii celebre, pe care tenorul Stefan von Korch, baritonul Lucian Petrean si pianistul Alexandru Petrovici l-au daruit celor prezenti pe 19 Aprilie la Sala Dalles.

- Apropierea sarbatorilor Pascale si perioada Postului Mare sunt marcate la Centrul Cultural Metropolitan Ioan I Dalles printr-un eveniment de o rara bogatie spirituala si muzicala: concertul AVE MARIA - ARMONII SACRE sustinut de tenorul Stefan von Korch in

- Dupa o recenta aparitie de succes in Bal Mascat, la Opera Nationala din Bucuresti, Lucian Petrean, unul din cei mai titrati baritoni verdieni din Romania, va canta in premiera la Sala Dalles, pe 19 Aprilie alaturi de tenorul Stefan von Korch, in concertul de Arii Celebre ce va oferi publicului o extraordinara…

- 10 mai: Tenorii Alin Stoica, Vlad Mirița si Stefan von Korch concerteaza in premiera impreuna la Alba Iulia, in turneul 3 VOCI MAGNIFICE 10 mai: Tenorii Alin Stoica, Vlad Mirița si Stefan von Korch concerteaza in premiera impreuna la Alba Iulia, in turneul 3 VOCI MAGNIFICE Tenorii ALIN STOICA, VLAD…

- Tenorii ALIN STOICA, VLAD MIRITA si STEFAN von KORCH – nume marcante din universul artistic romanesc, concerteaza impreuna in aceasta primavara in turneul intitulat 3... The post Tenorii Alin Stoica, Vlad Mirița si Stefan von Korch concerteaza in premiera impreuna la ARAD pe 12 mai in turneul 3 VOCI…

- Tenorii ALIN STOICA, VLAD MIRITA si STEFAN von KORCH – nume marcante din universul artistic romanesc, concerteaza impreuna in aceasta primavara in turneul intitulat 3... The post Tenorii Alin Stoica, Vlad Mirița si Stefan von Korch concerteaza in premiera impreuna la ARAD pe 12 mai in turneul 3 VOCI…

- Vibranta canzoneta “O Sole Mio,” sentimentala “Mamma,” sau fermecatoarea “Santa Lucia” sunt doar cateva dintre titlurile de referinta cu care tenorul Stefan von Korch si baritonul Adrian Marcan vor aprecia onora si celebra femeia in concertul “O SOLE MIO” programat pe 29 martie la Sala Dalles.