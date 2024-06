Stiri pe aceeasi tema

- Exit-poll la ieșirea de la urne. Ce institute de sondare au fost acreditate de BEC, la alegerile din 9 iunie Exit-poll la ieșirea de la urne. Ce institute de sondare au fost acreditate de BEC, la alegerile din 9 iunie. Biroul Electoral Central a acreditat mai multe institute pentru a realiza, la nivel…

- Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS, social-democratul Calin Dobra este primul clasat in lupta electorala pentru funcția de primar al municipiului Lugoj la alegerile locale din 9 iunie 2024 și ar avea șanse sa caștige. Candidatul PSD ar urma sa…

- Un sondaj realizat recent de CURS - Centrul de Sociologie Urbana și Regionala, unul din cele mai prestigioase institute din Romania, arata un adevarat declin major al PNL in județul Alba și anunța o posibila surpriza la Consiliul Județean, unde Corneliu Mureșan (PSD) este umar la umar cu Ion Dumitrel…

- Biroul Electoral Central a adoptat marți, 21 mai, Hotararea nr. 153H/2024, privind acreditarea Centrului de Sociologie Urbana și Regioala - CURS pentru efectuarea de sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile din data de 9 iunie 2024.Hotararea integrala, AICI! (.

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a realizat in perioada 8-14 mai 2024 un sondaj de opinie in Sectorul 1, referitor la alegerile locale din 9 iunie. Potrivit cercetarii sociologice, pentru fotoliul de primar se da o lupta stransa intre candidatul PSD-PNL și candidata PMP-USR-FD.

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS a realizat in perioada 26 martie – 2 aprilie, un sondaj la nivelul Capitalei, conform stiripesurse.ro. Potrivit datelor prezente de Antena 3 CNN, Cristian Popescu Piedone conduce detașat in preferințele electoratului. In privința votului politic, Alianța…