- Rusia a lansat sambata un atac cu rachete și drone, avariind instalații energetice in cinci regiuni din Ucraina, au declarat oficiali, citați de Reuters. Operatorul rețelei naționale ucrainene de distribuție Ukrenergo a declarat ca atacul a avariat instalații energetice din regiunile Donețk, Zaporojie…

- Razboi in Ucraina, ziua 829. Premierul Ungariei, Viktor Orban, care are legaturi stranse cu Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a spus ca exista din ce in ce mai multe semne ca Europa se pregateste pentru actiuni militare.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a estimat marti ca ar trebui sa i se permita Kievului sa „neutralizeze” bazele militare de unde Rusia lanseaza rachete asupra teritoriului ucrainean, declaratie venita in plina controversa asupra posibilitatii folosirii de catre Ucraina a armelor occidentale pentru…

- Rusia a atacat sambata instalații energetice ucrainene in trei regiuni, deteriorand echipamente și ranind cel puțin un muncitor, a declarat ministrul ucrainean al Energiei, German Galușcenko, citat de Reuters.

- Atacuri ale dronelor rusești in sudul Ucrainei au provocat in cursul nopții de joi spre vineri un incendiu la o instalație energetica din Dnipropetrovsk și au avariat infrastructura critica din Kherson, au declarat vineri autoritațile ucrainene, citate de Reuters. Forțele ucrainene au doborat 16 din…

- Acordul vine dupa aproape un an de negocieri legate de temeiul juridic pentru sechestrarea efectiva a 190 de miliarde de euro detinute in depozitarul central belgian de valori mobiliare Euroclear. S-a ajuns la un acord dupa ce formularea textului a fost modificata pentru a raspunde obiectiilor Ungariei,…

- In vreme ce toți ochii sunt ațintiți asupra Ucrainei, in Europa se mai pregatește un conflict. La trei decenii de la scindarea sangeroasa a Iugoslaviei, ciocnirile recente dintre Serbia și Kosovo au reaprins conflicte etnice care ardeau mocnit. Daca Serbia e cauza evenimentelor din teren, Rusia e cea…