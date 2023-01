VIDEO. Contraatac de succes al ucrainienilor: postul de comandă al rușilor din Bahmut ras de pe fața pământului Un videoclip impresionant cu distrugerea postului de comanda al ocupanților ruși din Bahmut, regiunea Donețk, a aparut pe internet.Soldații ucraineni, lucrand in stransa cooperare cu batalionul de recunoaștere aeriana „Svoboda” din brigada a 4-a a Garzii Naționale, au dat unul dintre numeroasele contraatacuri de succes asupra instalațiilor militare ale invadatorilor ruși. Conform surselor, soldații Garzii […] The post VIDEO. Contraatac de succes al ucrainienilor: postul de comanda al rușilor din Bahmut ras de pe fața pamantului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

