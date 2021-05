Peste 2.800 de pistoale cu glonț, tip revolver, au fost descoperite la frontiera, la Tulcea, intr-un TIR condus de un cetațean ucrainean. Potrivit Poliției de Frontiera, ucraineanul, de 41 de ani, s-a prezentat in punctul de trecere Isaccea, la volanul unui ansamblu rutier cu semiremorca, inmatriculat in R. Ucraina. El transporta, conform documentelor de insotire, […] The post VIDEO Captura record de arme la frontiera Romaniei. 2.850 de pistoale cu glont, gasite intr-un camion cu mobila appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .