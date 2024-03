Șopârle, șerpi, păsări, cameleoni, veverițe şi chiar un urs panda roșu, găsite în valize pe aeroport Șase cetațeni indieni au fost arestați pe aeroportul din Bangkok, Thailanda, in timp ce incercau sa scoata din tara nu mai putin de 87 de animale exotice. Printre acestea – 29 de șoparle, 21 de șerpi, 15 pasari, patru cameleoni, doua veverițe si chiar un urs panda roșu. Acesta este pe cale de dispariție si […] The post Șoparle, șerpi, pasari, cameleoni, veverițe si chiar un urs panda roșu, gasite in valize pe aeroport appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

