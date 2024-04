Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul care prevede inființarea unor unitați speciale de filare a populației ajunge astazi pe masa comisiilor din Senat. Concret, prin proiectul PNL, o parte din resursa umana de la Jandarmeria Romana, Inspectoratul General pentru Imigrari si Politia de Frontiera va fi transformata in unitați speciale…

- Un proiect care ar putea isca serioase controverse in spațiul public ajunge, la inceputul acestei saptamani, pe masa comisiilor din Senat, dupa ce inițiativa a trecut deja, tacit, de Camera Deputaților. E vorba despre un proiect prin care romanii ar putea fi „filați” in spațiul public, fara acordul…

- Condamnații fugari vor suporta costurile aducerii lor in țara, proiectul prin care se propune aceasta masura fiind discutat joi de Guvern, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. „Venim azi și cu noi prevederi capabile sa descurajeze fenomenul condamnaților care parasesc țara inaintea sentinței finale.…

- La nici doua saptamani pana la ridicarea controalelor la frontiera, situația este una de-a dreptul hilara. Deși ni se pun bețe in roate și ni se permite intrarea doar in Air Schengen, autoritațile din Romania, in speța MAI și Poliția de Frontiera, s-au gandit sa aplice controale in spațiul Schengen,…

- Parlamentul European a votat un pachet legislativ care prevede și eliminarea completa a centralelor termice pe gaze, petrol și pacura pana in 2040 in toate statele membre, pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de sera din sectorul cladirilor. Pentru a intra in vigoare,…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…