Stiri pe aceeasi tema

- OANA este noua artista din portofoliul Roton, iar astazi lanseaza piesa ”Duro”, care s-ar putea sa faca ceva valuri vara asta. Nascuta și crescuta in Romania, OANA s-a mutat in Spania cand avea doar 13 ani. S-a angajat la o varsta frageda ca sa iși ajute familia, iar pasiunea pentru muzica și-a dezvoltat-o…

- Single-ul “Perfect” compus și interpretat de Ed Sheeran a fost desemnat cantecul preferat al națiunii britanice din toate timpurile, conform Agerpres. Piesa a primit cele mai multe voturi la un sondaj realizat de postul Smooth radio la care au participat aproape 300.000 de persoane. “Perfect” a depașit…

- Raluka ne surprinde la inceput de saptamana cu o piesa noua ce debordeaza de energie, “ritmata și perfecta pentru vremea de afara”, așa cum susține chiar artista. “Sunt foarte entuziasmata de rezultatul final și sper sa placa publicului la fel de mult cum imi place și mie”, a declarat Raluka despre…

- Piesa “Despacito” lansata de Luis Fonsi a depașit un nou record digital. Videoclipul oficial al piesei a depașit miercuri pragul de 5 miliarde de vizualizari pe YouTube, devenind primul clip video incarcat pe platforma care a reușit sa atinga acest numar. “Despacito” a mai depașit un astfel de record…

- Asa cum ne-a obisnuit, Smiley cucereste topurile muzicale cu piesele sale, iar in aceasta primavara, artistul a pornit in pasi de "Vals" spre locul 1. Piesa se afla pe prima pozitie de sase saptamani.

- Dupa ce am ascultat cover-ul asta avem o mare dilema: Seredinschi canta cumva piesa mai bine decat Smiley? You be the judge of that! Venit intr-o dimineața de primavara la Virgin Tonic, Seredinschi ne-a cantat pentru prima data un cover dupa piesa “O alta EA” a lui Smiley. Fostul concurent de la Vocea…

- Dupa ce am ascultat cover-ul asta avem o mare dilema: Seredinschi canta cumva piesa mai bine decat Smiley? You be the judge of that! Venit intr-o dimineața de primavara la Virgin Tonic, Seredinschi ne-a cantat pentru prima data un cover dupa piesa “O alta EA” a lui Smiley. Fostul concurent de la Vocea…

- SZA a lansat impreuna cu rapper-ul Towkio piesa “Morning view” și nu vrem sa sune prea dulce, dar iți da sentimentul ca ești pe plaja și privești rasaritul, in timp ce o asculți. Piesa este parte a albumului de debut al lui Towkio, denumit “WWW”. Sunetele calde ale chitarii combinate cu vocile celor…