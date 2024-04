Stiri pe aceeasi tema

- In mai puțin de doua saptamani, in centrul municipiului Suceava va fi deschis tradiționalul Targ de Paști, in cadrul caruia vor fi prezenți, cu produse lucrate de ei, dar și cu demonstrații practice, 20 de meșteri populari. De asemenea, vor fi prezenți și producatori locali, din cadrul Asociației ...

- De Ziua Poliției, care se sarbatorește pe 25 martie, IPJ Suceava a adus in centrul orașului, pe esplanada Casei de Cultura, oameni de la diferite structuri, cu tehnica din dotare. Așa cum era de așteptat, punctele de atracție principala au fost cainii dresați ai Poliției și mascații.Inca de la ...

- Un nou caz de șofer pericol public a fost depistat de polițiștii rutieri, luni seara, in centrul Sucevei, dupa o tamponare produsa la semafor.Pe 11 martie, in jurul orei 19.15, Poliția municipiului Suceava a fost sesizata prin 112 despre faptul ca in centrul Sucevei a avut loc un accident rutier, ...

- Polițiștii au inchis un club din centrul Sucevei care era deschis fara a avea autorizației de funcționare. In cauza este vorba de clubul Story de la subsolul Casei de Cultura Suceava și care a fost inchis in luna octombrie a anului trecut in urma unui control al Inspectoratului pentru Situații de Urgența.…

- Un individ problema din Suceava, care a fost protagonistul unui accident violent in centrul Sucevei, fiind beat și fara permis de conducere, a fost in cele din urma condamnat cu executare pentru talharie. Atrage atenția ca prejudiciul produs prin talharie a constat intr-o sticla de Cola, ...

- Urmarire spectaculoasa in dupa-amiaza zilei de miercuri, pe strazile din municipiul Suceava, pe urmele unui tanar care furase o mașina. Angajatul firmei Souvlaki Yanaki a lasat cheile in contactul unui autoturism VW Caddy, in fața sediului firmei de pe strada Curtea Domneasca. In doar cateva ...

- Zeci de suceveni s-au trezit vineri, 2 februarie, cu mașinile lovite și cu oglinzile retrovizoare sparte. Autovehiculele erau parcate pe strada Mihai Viteazu din Suceava, iar pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zona se vede un barbat care ia la rand mașinile și le vandalizeaza.

- Organizarea a doua evenimente politice in același perimetru, respectiv o intalnire de pregatire pentru alegeri a PNL, planificata in sala mare a Casei de Cultura din Suceava, și un miting al AUR, cu participarea președintelui George Simion, in fața Casei de Cultura, urmat de un marș pana la ...