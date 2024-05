Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a depus marți, 7 mai, juramantul in cadrul ceremoniei de investitura de la Kremlin pentru al cincilea mandat de șase ani la președinția Rusiei. Un mandat ce-l instaleaza la Kremlin pana in 2030. Da, a caștigat alegerile prezidențiale cu peste 87% din voturi, fiind singurul candidat și…

- Razboi in Ucraina, ziua 804. NATO, UE si SUA au calificat drept iresponsabile exercitiile militare pentru folosirea unor arme nucleare tactice anuntate de Moscova, care si-a motivat aceasta decizie in urma declaratiilor unor oficiali occidentali si implic

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti, 2 aprilie, ca peste 3,2 milioane de persoane au primit cetatenia rusa in "Novorusia", cum denumeste Moscova ansamblul celor patru regiuni ucrainene pe care le-a anexat in septembrie 2022, Donetk, Luhansk, Herson si Zaporojie, dar pe care din punct de…

- Partidul Comunistii Rusiei (KPKR) a cerut FSB si procurorilor sa investigheze posibila implicare a serviciilor de informatii occidentale in moartea liderului sovietic Iosif Stalin in 1953, a relatat marti agentia de presa RIA, preluata de Reuters. „Partidul a depus la Parchetul General al Federatiei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dezbatut vineri in cadrul Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse neutralizarea amenintarilor provenite din spatiu cu care s-ar putea confrunta tara sa si a sustinut din nou ca Rusia nu are nicio intentie sa amplaseze arme nucleare in spatiu, in urma relatarilor…

- Fortele Navale ale Ucrainei au comentat distrugerea marii nave rusesti de debarcare "Tezar Kunikov", miercuri, in apele Marii Negre, amintind o declaratie a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, facuta in timpul tragediei in care a fost implicat submarinul "Kursk" in anul 2000, noteaza RBC, potrivit…