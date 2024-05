”Doar” 75.000$ a costat un bilet la Met Gala 2024! Evenimentul a strâns high life-ul la New York! Extravaganta Met Gala 2024, cea mai mare și scumpa petrecere a modei, a strans high life-ul american la Muzeul Metropolitan de Arta din New York. Doar 75.000 de dolari a costat biletul pentru dineul anului. La evenimentul anului din lumea modei americane, ce a avut loc ieri, au participat zeci de vedete, printre care s-au numarat Jennifer Lopez , Zendaya, Gigi Hadid, Dua Lipa, Nicole Kidman ori Chris Hemsworth. Sub tema ”Frumoasele adormite” starletele muzici, televiziunii, filmului, sportului și internetului au facut furori in ținute personalizate. Creații aprobate de editorii de moda ai revistei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

