Marian Morar: Hai să lămurim lucrurile! Zvonul că l-aș pune viceprimar pe Lojigan este o minciună! Hai sa lamurim lucrurile! Zvonul ca l-aș pune viceprimar pe Lojigan este o minciuna! Cineva mi-a spus ca se vehiculeaza un zvon, ca l-aș pune viceprimar pe Lojigan, dupa ce voi caștiga alegerile locale. Nu știu cine l-a lansat și cu ce scop, insa vreau sa va spun cat se poate de clar: Nu-l voi susține și nici nu-l voi pune viceprimar pe Lojigan! Cred ca orașul nostru trebuie sa treaca intr-o noua etapa. Ne debarasam de erorile trecutului și construim o societate sanatoasa, normala. Pentru ca cetațenii acestui oraș merita asta! O sa vedeți cat de simplu ar fi fost sa fiți ascultați, sa fiți consultați,… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

