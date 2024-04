Candidatul AUR la Primaria Campia Turzii, Marian Morar, a postat aseara un mesaj in care il acuza pe primarul Dorin Lojigan de faptul ca ar face campanie electorala cu elevii de clasa a XII-a, pe care i-a dus in ”excursie” cu autobuzul, pentru a vedea ”marile realizari”. Marian Morar spune ca o astfel de acțiune este ilegala, chiar inconștienta, in condițiile in care autobuzul respectiv n-ar avea licența de transport persoane. ”Atunci cand disperarea ca vei pierde ciolanul, iți intuneca puțina rațiune ce ți-a mai ramas. Dupa vestitele excursii electorale cu persoanele varstnice, pe banii primariei…