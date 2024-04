Stiri pe aceeasi tema

- Ce se da de pomana in Sambata lui Lazar. Tradiții și obiceiuri de Moșii de Florii. Mai este puțin timp pana la Florii și aproape o saptamana pana de Paște. Pentru cei care nu știu, Sambata lui Lazar se mai numeste si Sambata Floriilor sau Mosii de Florii. In aceasta zi de mare sarbatoare se da de pomana…

- Cand pica Floriile in 2024. Tradiții și obiceiuri. Suntem inca in Postul Paștelui, insa cei mai mulți credincioși se gandesc deja la Florii. Cand pica Floriile in 2024 și ce tradiții și obiceiuri sunt respectate odata cu aceasta sarbatoare? Pentru cei are nu știu, in Duminica Floriilor, comunitatea…

- Astazi, 18 martie, a inceput Postul Pastelui Postul Pastelui, numit in traditia populara si Postul Mare sau Postul Paresimilor, este cel mai lung post de peste an, intinzandu se pe o perioada de sapte saptamani.Postul Pastelui precede sarbatoarea Invierii Domnului, fiind un post greu si aspru, mai ales…

- Pentru creștinii ortodocși, respectarea Postului Mare este foarte importanta. Este o perioada de renunțare la sine, de purificare și de aspirație catre Dumnezeu. In 2024, perioada Postului Mare va dura de la 18 martie pana la 4 mai . Inceputul și sfarșitul Postului MareDatele Postului Mare se schimba…

- Moșii de iarna sau Sambata Morților este una dintre cele mai importante tradiții ortodoxe. Aceasta este ziua in care credincioșii dau de pomana pentru sufletele celor plecați dintre noi. Ca in cazul altor sarbatori, și in aceasta zi se respecta tot felul de tradiții și obiceiuri. Anul acesta, Sambata…

- Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia sunt praznuiți pe 9 martie, sarbatoare de care se leaga o serie de traditii si obiceiuri populare The post Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia sunt praznuiți pe 9 martie, sarbatoare de care se leaga o serie de traditii si obiceiuri populare first appeared on Partener…

- Pe data de 9 martie sunt praznuiți Sfinții 40 de mucenici din Sevastia, un grup de soldați romani din Legiunea a XII-a Fulminata, care a fost martirizat din cauza credinței creștine. Tradiții și obiceiuri de Sfinții 40 de Mucenici 2024 – aceasta sarbatoare coincide cu Moșii de Iarna sau Sambata Morților,…

